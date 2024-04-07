مصرع وإصابة 4 أشخاص أثناء جلسة صلح في أسوان

شهد مركز كوم امبوا شمال محافظة اسوان وبالتحديد منطقة العليقات، أصابه 3اشخاص ووفاة اخر ، وذالك أثناء الذهاب الي صلح بين اثنين. مما أدى الي وقوع مشاجرة بين الطرفين ، ادت الي وفاة شخص يدعي "م. ا "65عام بطلق ناري أدى الي الوفاة ودخول مشرحة كوم امبوا.

وإصابة كل من ا. ا 12 عام انثي ، ا. ج 34عام ، ع .ص45عام ، بطلقات ناريه ، وتم تحويلهم الي مستشفي أسوان لاتخاذ الازم.

وجاري التحقيق بالواقعه وأسباب ملابسات الحادث الذي ادي الي المشاجرة .

وفي حادث اخر امس انقلب ميكروباص بطريق ابو سمبل السياحي اصيب 15 شخص في الحادث .

وانفردت “الوفد” بنشر الأسماء، وهم: محمد كرم الرواي، عمره 20 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وطه سيد محمد سيد، عمره 41 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و محمد دياب خيري، عمره 18 سنة، وإصابته جرح قطعي بفروة الرأس، ووالده دياب خيري عبدالراضى، 44 سنة، وحالته غيبوبة، وعبدالعال علي حمدون، 38 سنة، وإصابته كدمات بالظهر والرأس والرقبة، وممدوح فيصل قرني، عمره 18 سنة، وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، و مؤمن سيد محمد، عمره 13 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب وائل إبراهيم علي، عمره 36 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد السعودي عبود، عمره 24 سنة، وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، ياسر نجيب محمد، عمره 38 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، و خالد ابوالسعود عبد المعبود، عمره 34 سنة، وإصابته كدمات و وسحجات بالجسم، و علاء الدين أحمد محمد، عمره 28 سنة، وإصابته كدمات بالصدر وسحجات بالجسم، و فرغلي علي حمدي، عمره 27 سنة، وإصابته جرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسم، و محمد شيبه حسن، عمره 34 سنة، وإصابته كسر بالقدم اليمني، و فيصل قني عبدالرحيم، عمره 48 سنة، وإصابته كدمات و وسحجات بالجسم.