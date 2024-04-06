مصر للمقاصة تطلق أول تطبيق إلكترونى لخدمة المستثمرين فى البورصة

65 مليون جنيه عوائد التوقيع الإلكترونى

تعتزم شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق أول تطبيق إلكترونى على التليفونات المحمولة «موبايل أبلكيشن».

يهدف التطبيق إلى تقديم خدمة متكاملة للعملاء والمستثمرين فى سوق الأوراق المالية، وذلك للتخفيف، والتيسير عليهم، حيث تعمل الآلية على تقديم خدمات شاملة للعميل فيما يتعلق بصرف الكوبونات النقدية الخاصة بالشركات المساهم بها المستثمر والحامل لسهما، ومناطق عملية الصرف.

كما تهدف الآلية إلى توفير خدمة المتابعة للعميل من خلال رسائل «SMS»، وكذلك متابعة محفظته الاستثمارية، وما شهدته من عمليات تنفيذ على مدار الجلسة بصورة لحظية.

تشهد الشركة إطلاق المرحلة الأولى والتجريبية للنظام عقب انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك، ويستطيع العميل صرف الكوبونات النقدية من خلال التعاون مع منصات الدفع الإلكترونى.

نجحت نتائج أعمال الشركة خلال 9 شهور من عام 2023 فى تحقيق طفرة بالإيرادات، وذلك نتيجة المجهود الكبير لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة هشام مبروك، فى العمل على استكمال تنفيذ الخطة الداعمة للتحول الرقمى.

كما نجحت الشركة فى تعويض الإيرادات التى كانت تحققها أذون الخزانة والسندات، وتم نقلها إلى شركة المصرية للإيداع والقيد المركزى التى تم تأسيسها لإجراء عمليات التسوية لأدوات الدين، حيث ساهم فى هذا التعويض عوائد التوقيع الإلكترونى، مسجلا نحو 65 مليون جنيه خلال عام 2023، مقابل نحو 18 مليون جنيه عام2022، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار.. تعمل الشركة على تحقيق النمو، والتطوير المستمر والابتكار، من خلال العمل على تحسين فعالية وكفاءة أنشطة الشركة، وتطوير الخدمات بما يتواكب مع التطور التكنولوجى السريع وبما يسهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى، وتحسين إدارة المخاطر، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية، والتطوير الإدارى فى إتمام إعادة الهيكلة ومراجعة وتحديث السياسات دعم وتعزيز تواجد الشركة فى السوق المحلى.