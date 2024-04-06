3 باحثات في الجامعة المصرية الروسية يحصلن على شهادة دولية من"IBM"

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن ثلاث باحثات من كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة حصلوا على شهادة دولية فى "مجالات علوم البيانات والذكاء الإصطناعى.

جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين "كلية الذكاء الإصطناعى" بالجامعة المصرية الروسية، وشركة "IBM" العالمية، برعاية الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

أوضح رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن ذلك يأتى تفعيلاً لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية بحثية تتفاعل مع إحتياجات المجتمع، وتدعم إستراتيجية "مصر الرقمية"، وجهود الدولة للتحول الرقمى؛ وتنفيذاً لإستراتيجية الجامعة فى التطوير المؤسسى وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، وصقلهم بالخبرات العملية والدولية؛ لنقل تلك الخبرات للطلاب وتعزيز الثقافة الرقمية لديهم؛ بهدف التهيئة لإستيعاب مشروعات التحول الرقمى والإستدامة.

أسماء باحثات الجامعة المصرية الروسية

وأكد الدكتور هشام فتحى، عميد كلية الذكاء الإصطناعى في الجامعة المصرية الروسية، أن الباحثات اللاتى حصلن على الشهادات الدولية هن: "م. سلمى أشرف، م. وفاء محمد فى مجال علوم البيانات، وم. مريم حجاج فى مجال الذكاء الإصطناعى"، وتم إختيارهن لتلقى دورة فى "مجال علوم البيانات، والذكاء الإصطناعى"، والذى يُعد من أهم المجالات فى الوقت المعاصر، وأقيمت الدورة على مدار أسبوعين بمعدل (3) ساعات تدريبية يومياً.

أضاف عميد كلية الذكاء الإصطناعى في الجامعة المصرية الروسية، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على التواصل الفعال والإيجابى مع المجتمع الدولى؛ لصقل مهاراتهم وإكتساب خبرات فى شتى المجالات التكنولوجية والتقنيات الحديثة.

وأوضح عميد كلية الذكاء الإصطناعى في الجامعة المصرية الروسية أن الدورة إشتملت المناهج النظرية والتدريب العملى على أحدث تقنيات شركة IBM فى "مجال علوم البيانات، والذكاء الإصطناعى"، وفى ختام التدريب تم منح شهادة دولية لكل منهن.

وأفاد الدكتور سامح ظريف، رئيس قسم الذكاء الإصطناعى، والمشرف على أكاديمية IBM في الجامعة المصرية الروسية، أن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يأتى لرفع كفائتهم الأكاديمية فى مجالات التدريس البحثية، وخدمة المجتمع" وهو ما بات أمراً حيوياً، كما أن حصول أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة على شهادات دولية ينعكس مباشرةً على جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية داخل أقسام كليات الجامعة.

أشار رئيس قسم الذكاء الإصطناعى، والمشرف على أكاديمية IBM في الجامعة المصرية الروسية، أن دورتى "مجال علوم البيانات، والذكاء الإصطناعى" فى شركة "IBM" للباحثين فى الكلية تأتى ضمن بروتوكول تدريب أعضاء هيئة التدريس من الكلية؛ ليصبحوا مدربين معتمدين من شركة"IBM"؛ ليقوموا بعد ذلك بتدريب طلاب الكلية أو المهنيين من خارجها فى هذه المجالات من خلال دورات تقام لهم فى "أكاديمية IBM" بالجامعة.