الجامعة الأمريكية فى ضيافة مركز التطوير المهنى بجامعة الوادي الجديد

استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد صباح وفد الجامعة الأمريكية برئاسة الدكتورة مها فخري - المدير التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية والدكتورة وفاء بخيت - نائب المدير التنفيذي والمهندس مينا يوسف - مدير مراكز التطوير المهني بجامعات أسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف والوادي الجديد ، وذلك بحضور الدكتورة منار علي سعيد - الأستاذ المساعد بكلية الآداب ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الوادى الجديد والدكتور محمد كمال - أخصائي التطوير المهني بالمركز وفريق عمل المركز وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامعة ومركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان زيارة وفد الجامعة الامريكية جاءت للوقوف على أهم وآخر الاستعدادات التى يشهدها مركز التطوير المهنى الذى تجرى به حاليًا التجهيزات اللازمة لبدء العمل به قريبًا بإذن الله تعالى .

وأضاف أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص الجامعة الدائم على فتح آفاق التعاون الدولي علميًا وأكاديميًا ومهنيًا والارتقاء به فى مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية .

واكد طنطاوى على أن الجامعة بصدد بدء العمل بمركز التطوير المهنى لخدمة طلابها وخريجيها بالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى تنمية مهارات طلاب كليات الجامعة كافة ومساعدتهم فى تخطيط مسارهم المهنى وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل .

وقالت الأستاذة الدكتورة منار علي - مدير مركز التطوير المهنى بجامعة الوادى الجديد أن فريق عمل المركز بصدد التنسيق مع مجتمع الأعمال والشركات بالمحافظة والمحافظات المجاورة لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج للتعليم التجريبى لطلاب الجامعة بكلياتها المختلفة علاوة على توفير فرص للتواصل المباشر والتعاون المشترك مع إدارة الجامعة.

وأكدت مدير مركز التطوير المهنى بجامعة الوادى الجديد على دور المركز الفاعل فى الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية داعمة لهم وتنمّية قدراتهم ومهاراتهم وتحسن نتائجهم.

وأشاد وفد الجامعة الامريكية بالاستعدادات والتجهيزات التى يشهدها المركز لبدء العمل به مؤكدين على التقدم الذى تشهده جامعة الوادي الجديد بشكل مبهر ولافت للنظر وهذا ما لمسه الفريق من التغيرات والتطورات المذهلة والقفزات الواسعة على طريق التقدم والريادة متمنين للجامعة ومنتسبيها دوام التوفيق والتميز

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