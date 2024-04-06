أسرار غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض حصل على راحة من التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، التي أقيمت على ستاد القاهرة استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لإصابته بنزلة برد.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن "شيكابالا" سيتواجد في مباراة الغد بصورة طبيعية، ولكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحة اللاعب من مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.