السيسي لمواطن: أنا قلبي حديد بالله

فاجأ أحد الحضور بحفل إفطار الأسرة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ قال له:"جملة "جمد قلبك" .

وقال الرئيس السيسي ردا على المواطن:"أنا قلبي حديد بالله، وبدعم الناس".

وفي سياق آخر، قال السيسي أن حالة الحوار الوطني في أبريل 2022، الدكتور ضياء خرج 90 توصية ومقترحا، معقبا:"بقول لنا كلنا بشكركم اللى تم ومحتاجين أن حالة الحوار والنقاش تستمر في كل الموضوعات محتاجين نتكلم فيها بكل سعة صدر".

وقال السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: “لما بدأنا فكرة الحوار الوطني.. كنا في الأول نجد شكل من أشكال بداية الموضوع.. نقاشات وشكل من أشكال”.

وتابع :" في متابعتي للحوار لقيت إن فرصة أكبر وبنتكلم ونتواصل بشكل أفضل ونقدر نستوعب.. بقت حالة.. خسارة كبيرة أن مش نستمر على النتائج الرائعة اللى تحققت ونبني عليها أكثر".

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم السبت، في فندق الماسة بالقاهرة، وتحرص عليه رئاسة الجمهورية بتنظيمه كل عام.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي شهد الأعوام الماضية الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية.

ويعتبر الحفل مناسبة تقليدية مميزة تجمع العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني خلال شهر رمضان المبارك، ولتأكيد التزام الرئاسة بدعم وخدمة المجتمع المصري