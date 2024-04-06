عاجل.. السيسي: عملنا شغل علشان نحافظ على البلد من الانهيار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم عمل أشياء كثيرة خلال الأعوام السابقة من أجل الحفاظ على الدولة.

وقال “ السيسي” خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم السبت، إن : “احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير أوي في عملية البقاء والبناء اللي إحنا قلنا إن احنا نحافظ على الدولة إنها متنهارش ومتضعش مننا ويبقى فيه اقتتال”.

وتابع:" وعملنا شغل على الأرض عشان تبقى معالم دولة تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه، النقطة اللي بذكرها دلوقتي دا جهد كبير احنا مسؤولين إن احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة".

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم السبت، في فندق الماسة بالقاهرة، وتحرص عليه رئاسة الجمهورية بتنظيمه كل عام.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي شهد الأعوام الماضية الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية.

ويعتبر الحفل مناسبة تقليدية مميزة تجمع العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني خلال شهر رمضان المبارك، ولتأكيد التزام الرئاسة بدعم وخدمة المجتمع المصري