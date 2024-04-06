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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك وفيوتشر

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

شهد مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، الإجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الأحد بالكونفدرالية.

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وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملاً.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي ودكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي وهيثم إبراهيم إداري الفريق وسمير علي مسؤول المهمات.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق الزمالك غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً، بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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