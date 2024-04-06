ناسا ترصد آلاف الصخور البيضاء على سطح المريخ

المريخ، الكوكب الأحمر، حير العلماء مرة أخرى. اكتشفت المركبة الجوالة Perseverance التابعة لوكالة ناسا، والتي تستكشف Jezero Crater على المريخ منذ أوائل عام 2021، آلاف الصخور البيضاء المتناثرة عبر سطحها. تُظهر الصور التي تم تسليمها مؤخرًا بواسطة المركبة الجوالة أكثر من 4000 صخرة "غير عادية" ذات لون فاتح وحجم حصاة منتشرة في جميع أنحاء أرضية الحفرة.

قالت كانديس بيدفورد، عالمة الكواكب في جامعة بوردو وعضو الفريق العلمي للمريخ 2020، خلال مؤتمر علوم القمر والكواكب (LPSC) الشهر الماضي: "هذه الصخور غير عادية للغاية، ونحن نحاول فهم أصلها".

يأتي ذلك في الوقت الذي تكمل فيه ناسا مراجعة معمارية لبرنامج إرجاع عينات المريخ (MSR)، والذي يهدف إلى إعادة الصخور المريخية إلى الأرض لتحليلها.

تحليل الصخور وجدت هذا

أظهر التحليل الأولي للصخور بواسطة أدوات بيرسيفيرانس أنها مجففة. فهي لا تفتقر إلى محتوى الماء فحسب، بل أيضًا إلى معادن أخرى مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم.

وأشار بيدفورد إلى أن "هذه الصخور مستنزفة إلى حد كبير في الكثير من الأشياء".

وتشير إلى أن الطبيعة المجففة للصخور تشير إلى أنها تم تسخينها وتحولها من خلال عمليات مثل تدفقات الحمم البركانية أو تأثيرات الكويكبات في أماكن أخرى على المريخ قبل أن تترسب في الحفرة.

ويحرص الفريق على فهم أصول هذه الصخور، من أجل تقديم نظرة ثاقبة لماضي المريخ، بما في ذلك توقيت وجود الماء في فوهة جيزيرو، والتي أصبحت الآن منطقة جافة.

احتفلت مركبة بيرسيفيرانس، التي غطت أكثر من 15 ميلاً (24.8 كيلومترًا) على سطح المريخ، بيومها الألف على الكوكب في ديسمبر من العام الماضي. وقد ملأت 26 من أنابيب العينات البالغ عددها 43 بعينات من الصخور المريخية، والتي يمكن دراستها على نطاق واسع.

وقال بنجامين فايس، أستاذ علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعضو فريق مارس 2020: "تحتوي كل عينة على عدد لا يحصى من الحبوب التي يمكننا دراستها إلى الأبد، بشكل أساسي".

كجزء من مهمة إضافية، بدأت Perseverance في التحرك نحو حافة Jezero Crater، حيث رصدت كاميرتها للمسافات الطويلة بالفعل المزيد من الصخور ذات الألوان الفاتحة. ويعتقد العلماء أن حافة الحفرة وما وراءها تحتوي على جيولوجيا فريدة من نوعها، بما في ذلك الصخور التي يمكن أن توفر أدلة حول مناخ المريخ المبكر وإمكانية وجود حياة سابقة.

تعد إعادة هذه العينات إلى الأرض أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للعلماء لفهم تاريخ المريخ بشكل كامل. وقال بنيامين فايس: "سيحدث ثورة في فهمنا للمريخ".

برنامج إرجاع عينات المريخ (MSR).

يقود برنامج ناسا لإرجاع عينات المريخ (MSR) الجهود المبذولة لإعادة هذه العينات إلى الأرض. لا تزال هناك أسئلة حول البرنامج، بما في ذلك الجدول الزمني وطريقة إعادة العينات. تم تكليف فريق الاستجابة (MIRT) بتقييم الأساليب البديلة بعد أن وجد مجلس المراجعة المستقل (IRB) مشكلات في الخطة الحالية. لم يتم الانتهاء بعد من ميزانية ناسا لـ MSR، ومن المتوقع صدور خطة وميزانية منقحة في أبريل.