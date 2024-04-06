عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، موظفا بشركة بترول بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة.

المؤبد لـموظفا بشركة بترول لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20088 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم إسماعيل.ح 47 سنة فني بشركة صيانكو للبترول، قتل المجني عليه "رأفت منسي" - عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا بتواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيار ناري بصدره قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

المؤبد لـموظفا بشركة بترول لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة

كما أحرز سلاحا ناريًا وذخائر (طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

إحالة المتهم ب انتحال صفة ضابط شرطة لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل حديقة الأسماك للمحاكمة

كما احالت نيابة وسط القاهرة، المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل حديقة الأسماك.

وكشف أمر الإحالة بأن المتهم خطف بالتحايل المجني عليها سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي “ضابط شرطة” مُهددًا إياها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصدًا إبعادها عن ذويها والعاملين.

وأضاف أمر الإحالة بان المتهم قام بهتك عرض المجنى عليها بالإكراه فى الحديقة، وبعد ذلك تركها، فتوجهت الى قسم شرطة قصر النيل وحررت محضر بالواقعة.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه .

المشدد 3 سنوات لـ سائق لاتهامه بسرقة رجل مسن أمام جامعة القاهرة

كما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة رجل مسن أمام جامعة القاهرة.

وجاء في أمر إحالة أن المتهمين "مصطفى.م.م" 21 سنة سائق، "أحمد صلاح" 18 سنة، قاموا بسرقة رجل مسن من أمام جامعة القاهرة، وفروا بالهروب بموتوسيكل بعد سرقته وإصابته.

وأضاف أمر الإحالة في القضية رقم 20180 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أنه في يوم ٢ /٢٠٢٣/١٢ بدائرة قسم شرطة الجيزة - قاما المتهمين بسرقة المنقول (هاتف جوال المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "مرسي مصطفي"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الأكراه الواقع عليه.