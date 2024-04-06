السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. كتائب القسام تقضي على 14 إسرائيلي شرقي خانيونس

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قضت 14 جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين في منطقتي الزنة وحي الأمل بخانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت "كتائب القسام في بيان: إنها قتلت 9 جنود إسرائيليين في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس و5 آخرين في حي الأمل غرب المدينة.
وأضافت أنها أصابت عددا آخر من الجنود في منطقة الزنة.

وأوضحت القسام،  أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا في الزنة وناقلة جند بحي الأمل في خان يونس وأوقعت أفرادها قتلى وجرحى.

وتتواصل الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ183، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع نهاية شهر رمضان، جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت، إن عدد قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ارتفع إلى 33137 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه وصل إلى 600.
 

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