تشكيل الشباب السعودي أمام الطائي في دوري روشن

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب السعودي التشكيل الأساسي لمواجهة الطائي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

وكان الشباب قد فاز في الجولة الماضية على الرياض بهدف ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة بعد الإخفاقات المتتالية على مدار الموسم الحالي.

تشكيل الشباب أمام الطائي

مصطفى ملائكة، حسين الصبياني، حمد اليامي، إياغو سانتوس، رومان سايس، نادر الشراري، غوستافو كويلار، مصعب الجوير، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.

تشكيل الطائي أمام الشباب..

ويبدأ الشباب المباراة بالتشكيل التالي: فيكتور براغا، إبراهيم النخلي، إنزو روكو، روبرت باور، صفوان الجهني، ألفا سيميدو، بيرنارد منساه، راكان الشملان، أندريه كورديا، فيرجل ميسيدجان، ماركو دوقانيتش.