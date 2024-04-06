الانبا تكلا يهنئ وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بعيد الفطر

استقبل الدكتور محمد السيد كيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نيافة الانبا تكلا مطران دشنا وتوابعها في زيارته لديوان مديرية التربية والتعليم بقنا، لتهنئة وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين بحقل التعليم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

اثنى مدير تعليم قنا على تلك اللفتة الطيبة التي بادر بها مطران دشنا للتأكيد على تماسك النسيج الوطني و تعزيز روح الوئام والمحبة السائدة بين عنصري الأمة على مر العصور، وأشار السيد أن الوطن في ظل ولاية جديدة لفخامة الرئبس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتطلب الإخلاص والتفاني في أداء العمل الجاد والمثمر لتحقيق تنمية وتطور في المقدمات والنتائج للعملية التعليمية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .

من جانبه أكد مطران دشنا أن المدرسة احد الدعائم الأساسية في تكوين المجتمع فهي تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية إذ أنها تتحمل جزء من المسئولية الأساسية لتعليم الأطفال وتنشئتهم نفسيا واجتماعيا عن طريق غرس قيم المواطنة والانتماء للمجتمع ، وتحمل المسؤولية والعطاء وقبول الآخر والمبادرة والتضامن الاجتماعي.

حضر الزيارة أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، و ممدوح مسئول العلاقات العامة بمطرانية دشنا .

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، قد أعلنت عن تخصيص 2200 مسجد بمختلف قروى ومدن مراكز محافظة قنا، وذلك لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى تجهيز ما يقرب من 100 ساحة معتمدة بجميع مراكز المحافظة.

ونوهت مديرية اوقاف قنا، أن الساحات الكبرى فى المراكز والمدن والقرى، جاهزة لاستقبال المصلين وخطبة وصلاة عيد الفطر المبارك، والتى من المقرر أن تؤدى فى تمام الساعة 5:55 صباحا، منبهة على الالتزام بأداء الصلاة فى الساحات المعتمدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يتضمن بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.