الانتخابات التشادية| بدء الحملات الانتخابية مع رثاء مرشحي المعارضة للانتهاكات

في العاصمة نجامينا دولة تشاد، رفعت اللوحات الإعلانية والملصقات التي تروج لترشيح زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء سوسيس مصرا، بالفعل على الرغم من أن البدء الرسمي للحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية لا يزال على بعد أسابيع.

الانتخابات الرئاسية في تشاد

ومن المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية في 14 أبريل مع التصويت نفسه في 6 مايو، وفقا لسلطات الانتخابات.

وأعرب مرشحو المعارضة عن أسفهم لغياب تكافؤ الفرص.

قالت نصرة دجيماسرجار ، مرشحة منذ 1 أبريل ، كانوا يقومون بحملة على لوحات إعلانية تقول ، أنا أصوت لهذا المرشح أنا أصوت لهذا المرشح ، هذا هو مرشحي وإما أنها دمية الرئيس ، أو أنها دمية رئيس الوزراء ، وهو أيضا مرشح ، وهذا أمر محبط".

وبالنسبة لجيماسرغار، فإن الميزة غير المستحقة الممنوحة لمنافسيه تقوض بالفعل مصداقية عملية 6 أيار/مايو.

ويقول إن الحملات المبكرة تمنح زعيم المجلس العسكري ورئيس وزرائه 35 يوما من البحث عن الأصوات بدلا من 21 يوما المنصوص عليها في القانون.

يوافق ألبرت باهامي ، رئيس الوزراء السابق والمرشح.

"إن لجنة الانتخابات غير قادرة على تحديد هوية مرتكبي هذا الانتهاك الخطير للقانون الانتخابي بوضوح. لذلك نحن لسنا مندهشين، فهذا يظهر بوضوح الافتقار إلى السلطة، وعدم الحياد، وعجز إدارة الانتخابات، وهذا يقلقنا بشأن مستقبل هذه العملية التي تبدأ".

ومنذ ذلك الحين، أصدرت هيئة الانتخابات بيانا تطلب فيه من ديبي ومسرة وقف الحملات المبكرة.

تشاد، وهي دولة غنية بالنفط في وسط أفريقيا ليس لها تاريخ في تنظيم انتخابات ذات مصداقية.

أعلنت وكالة الانتخابات في تشاد، عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة التزامها بإعادة البلاد إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري.

وستتألف الانتخابات من جولتين، ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة بحلول 7 يوليو.

في البداية، اقترحت السلطات العسكرية، التي استولت على السلطة في عام 2021، إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.

ومع ذلك ، قاموا لاحقا بتمديد الفترة الانتقالية حتى 10 أكتوبر 2024، وشددت وكالة الانتخابات على أهمية إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد النهائي لتجنب حدوث فراغ قانوني.

ووفقا للإعلان، من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 6 مايو، تليها الجولة الثانية في 22 يونيو.

كما ذكرت الوكالة أن قوائم المرشحين التي اختارها المجلس الدستوري ستنشر في 24 مارس.

وفي ديسمبر، صوت التشاديون لصالح دستور جديد، مما أثار مخاوف بين النقاد من أنه قد يزيد من ترسيخ قبضة زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي على السلطة.

وفي حين أن ديبي لم يعلن ترشحه رسميا، فقد تولى السلطة بعد وفاة والده، الرئيس إدريس ديبي، في صراع مع المتمردين.

الحكومة العسكرية في تشاد هي من بين العديد من المجالس التي تحكم في غرب ووسط إفريقيا ، مما يساهم في المخاوف من تراجع الديمقراطية في المنطقة ، التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020.