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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أستون فيلا يتعادل مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

تعادل أستون فيلا مع برينتفورد بثلاثة أهداف لكل فريق اليوم السبت على ملعب "فيلا بارك" ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

أهداف أستون فيلا جاءت عن طريق كل من أولي واتكينز(هدفين) ومورجان روجرز بينما سجل أهداف برينتفورد كل من ماتياس يورجنسن وبريان مبيومو ويوان ويسا.

وبهذه النتيجة يحتل أستون فيلا  المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 60 نقطة ، وارتفع رصيد برينتفورد إلى النقطة 29 بالمركز السادس عشر.

تشكيل برايتون أمام أرسنال

كشف المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون، عن التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة 31  من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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ويرغي دي زيربي في تحقيق الفوز على الجانرز في مواجهة اليوم، والمقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساءًا.

تشكيل برايتون أمام آرسنال

تشكيل برايتون أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي


يذكر أن الجانرز "آرسنال" يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 68 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي وليفربول في الصدارة ولكل منهما 70 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع ب 43 نقطة. 

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