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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما بالقوة الضاربة أمام لاتسيو

روما
روما

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما عن التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود ستيفان شعراوي هجوم روما في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السادسة من مساء اليوم السبت.

تشكيل روما أمام لاتسيو

حراسة المرمى: سفيلار 
خط الدفاع: سيليك، مانشيني، يورينتي، أنخلينو 
خط الوسط: كريستانتي، باريديس، بيليجريني 
وفي الهجوم: باولو ديبالا، روميلو لوكاكو، ستيفان شعراوي.

الجدير بالذكر أن روما يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، فيما يأتي لاتسيو في المرتبة السابعة وفي رصيده 46 نقطة.
 

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