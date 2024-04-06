روما بالقوة الضاربة أمام لاتسيو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما عن التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود ستيفان شعراوي هجوم روما في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السادسة من مساء اليوم السبت.

تشكيل روما أمام لاتسيو

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: سيليك، مانشيني، يورينتي، أنخلينو

خط الوسط: كريستانتي، باريديس، بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا، روميلو لوكاكو، ستيفان شعراوي.

الجدير بالذكر أن روما يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، فيما يأتي لاتسيو في المرتبة السابعة وفي رصيده 46 نقطة.

