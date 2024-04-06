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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساكا يقود آرسنال أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عن التشكيل الرسمي لمواجهة برايتون، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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ويقود تشكيل الجانرز الثلاثي، كاي هافيرتز وساكا،البرازيلي جيسوس، في المباراة التي تنطلق في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت.

تشكيل آرسنال أمام برايتون
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو.
خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، جورجينيو.
خط الهجوم: ساكا، جيسيوس، كاي هافيرتز.
الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 68 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي وليفربول في الصدارة ولكل منهما 70 نقطة.

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