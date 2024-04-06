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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يكشف أسباب فوز السيتي على كريستال بالاس

جوارديولا
جوارديولا

علق بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على الفوز الذي حققه السماوي خارج الديار على كريستال بالاس.

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وكان السيتي قد نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر البريميرليج لهذا الموسم.

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تحدث جوارديولا في تصريحات تلفزيونية لشبكة “TNT SPORTS” ، بعد نهاية المباراة، حيث قال:”لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء خلال الشوط الأول، لكننا عدنا".
وتابع بيب تصريحاته: "فزنا بالمباراة بفضل كيفين دي بروين وتصرفاته وتمريراته الحاسمة وأهدافه وكل شيء. فزنا بالمباراة معه”.
وأضاف دي برويت:”لم أكن أعلم أن دي بروين يستمتع بتسجيل الأهداف أكثر من التمريرات الحاسمة، لكنني أواصل الضغط عليه ليقول إن علينا الفوز بالمباريات".
وأتم جوارديولا: "في بداية الشوط الثاني، أردنا تسجيل هدف مبكر، كنا نعلم أنه إذا تمكنا من القيام بذلك، يمكننا إنهاء المباراة مبكرًا".

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