عاجل
عاجل.. المقاومة الفلسطينية تجهز على جنود إسرائيليين في خانيونس من مسافة صفر عاجل.. حزب الله يقصف موقع رويستات العلم وثكنة زبدين المحتلين
السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السولية بعد تخطي سيمبا: "هدفنا الفوز بدوري الأبطال مجددًا"

السولية
السولية

أكد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رغبة اللاعبين في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، خلال الموسم الحالي.

txt

مولر يخوض مباراته رقم 700 مع بايرن ميونخ ويقترب من معادلة أسطورة ألمانيا


جاء ذلك بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني بالأمس الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
بينما استطاع الأهلي تحقيق الفوز على الفريق التنزاني بهدف نظيف في مواجهة الذهاب، والتي أقيمت في تنزانيا.
وتحدث السولية في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، حيث قال: "الفريق يشارك في أي بطولة بهدف تحقيق المركز الأول واللقب، وحلمنا هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، سنحتفل بهذا التأهل".
وأضاف: "غدًا سنبدأ التركيز على مباريات الدوري، ونتمنى أن نوفق ونتأهل للنهائي، بغض النظر عن هوية االمنافسين".
وأردف السولية تصريحاته: "كنا نتوقع أن يكون الأداء مختلف خاصة من بعض اللاعبين، مثل كهربا، فقد توقعت أن يُحرز هدفًا في مرمى سيمبا، لكن الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية".

مواد متعلقة

السولية يكشف أسباب تراجع مستوى الأهلي أمام سيمبا

محمد مغربي يعود لحسابات الأهلي مجدداً
الجريدة الورقية