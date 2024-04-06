محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الصلعا

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية الصلعا، التابعة لمركز سوهاج، بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب أحمد عواجة، والنائب حاتم مبارك، والنائب ياسر نصر، والنائبة مي ببوح، أعضاء مجلس النواب، ومحمد ابو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري، والمستشار أحمد الجرف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الصلعا، ولفيف من أهالي وأبناء قرية الصلعا، والقرى المجاورة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وتلاوة أيات من القرآن الكريم، أعقبها فيلم تسجيلي عن أبرز الأنشطة بمركز شباب الصلعا، ثم المباراة النهائية للدورة الرمضانية فى كرة القدم الخماسي بين فريقي " الطواحين، ونجوم إمام "، والتى انتهت بفوز فريق الطواحين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، واختتمت الفعاليات بقيام السيد المحافظ بتكريم الفرق الفائزة فى الدورة، ومنحهم الجوائز والكؤوس.





وهنأ محافظ سوهاج الفرق الفائزة، معبرا عن سعادته بالتواجد وسط أهالي قرية الصلعا والمشاركة في هذه الأمسية الرياضية الرائعة، مشيدا بالتنظيم الرائع للدورة.





ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شهدت مشاركة ٣٢ فريق منهم ٢٧ فريق من القرى المجاورة لقرية الصلعا، مشيرا أن الفعاليات اتسمت بالروح الرياضية وحسن التنظيم، موجها الشكر للسيد المحافظ على حضوره، ودعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بسوهاج.





وفي سياق متصل كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وجمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، قد شهدا فعاليات الإحتفال الذي نظمه مركز شباب مدينة سوهاج "الساحة الشعبية"، بصعود فريق الساحة لدوري القسم الثاني، وتكريم عدد من أندية الصعيد المتميزة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.





شهد الاحتفال كل من اللواء محمد حلمي مشهور، والدكتور إيهاب الكومي، ومحمد أبو الوفا، أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء أندية الصعيد .





بدأ الإحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن انجازات مركز شباب مدينة سوهاج، ثم كلمة للنائب خالد أبو الوفا رحب فيها بالحضور جميعا، موجها الشكر للسيد المحافظ على تلبية الدعوة، ودعمه الدائم لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ثم قام محافظ سوهاج ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم فريق الساحة الشعبية؛ لصعوده لدوري القسم الثاني، وفريق نادي ديروط الصاعد إلى دوري المحترفين عن مجموعة الصعيد، وكذا تكريم أندية " المدينة المنورة والبداري، نادي توت عنخ آمون، الصاعدين إلى القسم الثاني، ونادي مكة المكرمة الصاعد إلى القسم الثالث .





تضمن الحفل أيضا مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لفرق قصر ثقافة سوهاج، وعبر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في محافظة سوهاج، والأجواء الاحتفالية، مؤكدا على اعتزاز الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع أندية الصعيد؛ مشيدا بما تشهده تلك الأندية من تطور على كافة المستويات، موجها التهنئة لمركز شباب مدينة سوهاج على الصعود لدوري القسم الثاني .





وفي نهاية الاحتفال قام رؤساء الأندية من أعضاء الجمعية العمومية بعرض آرائهم ومقترحاتهم ؛ لتطوير منظومة كرة القدم في أندية الصعيد، كما قام النائب خالد أبو الوفا بإهداء درع تكريم للسيد المحافظ تقديرا لجهوده في دعم منظومة الرياضة بسوهاج .