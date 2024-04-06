عاجل
عاجل.. المقاومة الفلسطينية تجهز على جنود إسرائيليين في خانيونس من مسافة صفر عاجل.. حزب الله يقصف موقع رويستات العلم وثكنة زبدين المحتلين
السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد معز: حسن الرداد رشحني لـ محارب.. وسعيد بردود الفعل

حسن الرداد ومحمد
حسن الرداد ومحمد معز

أعرب الفنان الشاب محمد معز، بمشاركته في مسلسل محارب للنجم حسن الرداد، لافتا إلى أنه سعيد بردود فعل الجمهور عن العمل.

txt

حسن الرداد لـ"الوفد": استعنت بمدرب تمثيل في محارب

وأكد محمد معز، أنه يقدم شخصيه ناصر وهو شاب من منطقه شعبيه لديه محل موبايلات شريك فيه ويوصل إليه  موبايلات العزازي وقضيه القتل التي تدور حولها الأحداث.


واضاف : "المشاهد كلها كانت لطيفه وجاء ترشيحي للدور من النجم حسن الرداد ومساعد مخرج حسام قشوه، كما أن فكره المسلسل جميلة جداً وقريبه من الناس وحاجه من اعمال اتربينا عليها  وبجد كل فريق العمل  ناس جميلة.. وردود الافعال جميلة جداً.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

من هو محمد معز ؟

يشار إلى أن لفت الفنان الشاب محمد معز، الأنظار إليه في مسلسل محارب بشخصية ناصر.

وكان قدم مؤخراً محمد معز، دور إسماعيل في مسلسل الاختيار ١، اخراج بيتر ميمي، ثم شارك في مسلسل وسط،  وقد شارك في برنامج المواهب الدوم وقد كان مميزاً ونال اعجاب الجمهور ولجنه التحكيم.

بالإضافة إلى ذلك شارك أيضاً الفنان الشاب محمد معز،  في مسلسل زينهم بدور مدرب الجيم مع احمد داوود، وقدم مؤخرا   فيلم مين يصدق مع المخرجه زينه اشرف عبد الباقي.

مواد متعلقة

ملخص الحلقة 26 من مسلسل "لانش بوكس"

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 11| مشادات بين شريف منير وخطيبته بسبب رانيا يوسف

تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

أحداث الحلقة ١١ من مسلسل "فراولة"

"بقينا اتنين".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقله

"خالد نور وولده نور خالد".. مواعيد العرض والقنوات الناقله

مسلسل "لانش بوكس".. مواعيد العرض والقنوات الناقله

مسلسل "فراولة".. مواعيد العرض والقنوات الناقله
الجريدة الورقية