الأربعاء 03 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حسن الرداد لـ"الوفد": استعنت بمدرب تمثيل في محارب

حسن الرداد
حسن الرداد

أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته بنجاح مسلسل "محارب" الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري.

وأكد "الرداد"، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه لمس نجاح مسلسل محارب بعد عرض أولى حلقاته، لافتا إلى أن الحلقة الثانية تصدرت تريندات السوشيال ميديا بعد مشهد الأم وسعيد جدًا بردود الفعل.

وتابع : "أحب النجاح الذي يأتي بتفاعل الجمهور على الأحداث وذلك وصلي أثناء تصوير لباقي الحلقات حاليًا.

وأضاف : "شخصية محارب معقدة وصعبة جدًا لأن بها انفعالات مركبة كثيرة وتمر بالعديد من المشاكل، وتواصلت مع المؤلف محمد سيد بشير حتى أرى منه مفهومه للشخصية وبدأت أشتغل على الشخصية مع فادي مبادر وهو مدرب تمثيل في أمريكا ثم تواصلت مع المخرجة شيرين عادل حتى تكتمل صورة محارب. 

أبطال مسلسل محارب 


محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل محارب 


مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

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