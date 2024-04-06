إيلون ماسك يكشف عن سيارة تسلا الأجرة الآلية

ستقدم شركة تسلا Tesla سيارة أجرة آلية في 8 أغسطس، حسبما أعلن إيلون ماسك Elon Musk على موقع X بعد ساعات قليلة من نشر وكالة رويترز لتقرير يفيد بأن شركة صناعة السيارات تلغي خططها لإنتاج سيارة كهربائية منخفضة التكلفة.

قالت رويترز أيضًا إن توجيهات ماسك كانت "المشاركة بكل شيء" في سيارات الأجرة الآلية المبنية على منصة المركبات الصغيرة الخاصة بالشركة. لقد وعدت شركة Tesla بمركبة كهربائية بأسعار معقولة مع توقع أن تبدأ الأسعار من 25000 دولار لسنوات، وقال Musk مؤخرًا في شهر يناير من هذا العام إنه متفائل بأن النموذج سيصل في النصف الثاني من عام 2025. ردًا على التقرير، غرد رئيس Tesla أن "رويترز تكذب (مرة أخرى)".

لم يوضح أي جزء من التقرير كان كذبًا، ولكن بالنظر إلى تأكيده أن Tesla ستكشف النقاب عن سيارة أجرة آلية، فمن المحتمل أنه كان يقصد ادعاء المؤسسة الإخبارية بأن الشركة أوقفت تصنيع سيارة كهربائية بأسعار معقولة. في الوقت الحالي، أرخص سيارة لشركة تيسلا هي الموديل 3، لكن أسعارها تبدأ من 39 ألف دولار. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستجعل الشركة سيارة أجرة روبوتية تعمل بنظام الكاميرا فقط، فقد أسقطت الرادار وأجهزة الاستشعار الأخرى، التي تستخدمها شركات سيارات الأجرة الآلية مثل Waymo على نطاق واسع، من تقنيات مساعدة السائق قبل بضع سنوات.