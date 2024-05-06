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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: ياسر حمد لا يصلح للأبيض

ياسر حمد
ياسر حمد

أكد كريم ذكري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق, لا يصلح للتواجد مع الفريق مطلقًا ومستواه لا يليق بالنادي.

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وتابع ذكري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ياسر حمد تواجد معنا في المصري البورسعيدي، ولاعب لا يملك أي مؤهلات مطلقًا".

وأضاف كريم ذكري: "نصحت مسؤول داخل نادي الزمالك، بضرورة صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب وإيقاف المفاوضات، ولكن قرار النادي كان ضمه، ولكن من وجهة نظري لا يصلح".

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