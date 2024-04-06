تخصيص 194 ساحة لصلاة عيد الفطر بالمنيا

ضمن إستعدادات محافظة المنيا لإستقبال عيد الفطر المبارك ، أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، عن تخصيص 194 ساحة داخل الأندية ، ومراكز الشباب ، والميادين العامة ، بمدن وقرى المحافظة؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالإعتدال ، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد ناقش خطة الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهًا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول العيد، على هامش انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة ، وأوضح المحافظ، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى فتح 194 ساحة أمام المصلين ، وتوفير الأئمة لأداء الصلاة.

وأعلنت محافظة المنيا ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى وإلغاء كافة الإجازات والراحات ، لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة بمختلف القطاعات الخدمية ، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة ، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد ، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

وشدد المحافظ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل “الصباحية والمسائية” لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة، و يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة والتعامل معها على اكمل وجه ، كما وجه المحافظ ، مديرية التموين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة ، وضبط المخالفين، ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن ، وكذلك توافر المقررات التموينية والمواد البترولية ، والإبلاغ فورًا عن أي نقص، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز ، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة ، بالتنسيق مع ادارة المرور والمواقف ، للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ،الى جانب تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والميادين العامة ، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ، مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ، وكذلك التأكد من سلامة المراسي ، ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية ، والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.