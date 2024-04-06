من أسرة واحدة.. السجن المؤبد لـ 3 متهمين و15 عاما لـ 4 آخرين بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، ثلاثة من أفراد تشكيل عصابى بالسجن المؤبد ، وبالسجن 15 عاما لـ 4 متهمين آخرين من نفس التشكيل، وجميعهم ينتمون لأسرة واحدة بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وتغريم كل منهم مليون جنيه، كما قررت المحكمة مصادرة جميع المضبوطات.

من أسرة واحدة .. السجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 15 عاما لـ 4 متهمين آخرين بالقليوبية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين أحمد سعفان ومحمد بحيرى وبحضور أحمد أبو الليل رئيس النيابة العامة،

وأيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات أفراد التشكيل وأسرهم لما أثير بالأوراق عن وجود شبهة كسب غير مشروع وتضخم بالثروة العقارية المنقولة للمتهمين.

وكانت معلومات سرية قد وردت لمباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية تفيد قيام المتهم ويدعى م س م بتكوين تشكيل عصابى من أسرته يضم عمه وشقيقه و4 آخرين يقومون بجلب المخدرات وتصنيع أنواع تخليقية منها الشادو والاستروكس والحشيش وترويجها فى مناطق شبرا الخيمة وشبرا مصر ومنطقة قليوب.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث شارك البحث الجنائى والإدارة العامة للمخدرات وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الرئيسى فى التشكيل زاع صيته فى ترويج وجلب المخدرات وقيامه بجلب كميات كبيرة من المخدرات وإدخالها البلاد وتصنيعها من خلال المواد التخليقية.

رصدت الأجهزة الأمنية المتهمين وتحركاتهم وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة وكر المتهمين السبعة فى شبرا الخيمة وتم ضبطهم وضبط مخزن يديره المتهمون وعثر بداخل المخزن على 3 كيلو هيروين و18 طربة حشيش وكميات كبيرة من الاستروكس والشادو والآيس و4 أسلحة آلية و2 طبنجة وكمية من الذخيرة و6 سيارات و4 دراجات نارية مختلفة الأنواع ومبلغ مالى قرابة مليون و400 ألف جنيه ومبلغ من العملات الأجنبية نحو 60 ألف دولار وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 18 مليون جنيه.

توصلت التحريات إلى تضخم ثروة أسرة العائلة وممتلكاتهم من معارض للسيارات والعقارات العديدة فى شبرا الخيمة وشبرا مصر وقليوب ومحلات تجارية بدون وجود نشاط فعلى مما أثار شبهة الكسب غير المشروع والتربح بوسائل غير مشروعة.

وبناء عليه أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على ممتلكات المتهمين السبعة وبعرض الأمر على محكمة الجنايات بذات الشكل أصدرت قرارها بتأييد قرار التحفظ بناء على أسباب صحيح القانون لاسيما وأن المتهمين لم يقدموا ثمة مبرر لثرائهم وكيفية امتلاكهم للثروة العقارية والأملاك التى تم حصرها

مصرع شاب متأثرا باصابته بطلق نارى بالرأس في طوخ

لقي شاب مصرعه خلال فترة علاجه بالمستشفي، متأثرا باصابته بطلق نارى من سلاح ناري، بالرأس مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج "طبنجة 9 ملى"، من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.