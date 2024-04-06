حفظة القرآن: تكريم الرئيس وسام على صدرنا نعتز ونفخر به

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالمكرمين من داخل مصر وخارجها في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم السبت بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

هنأ وزير الأوقاف، المكرمين، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، موجهًا الشكر للرئيس على رعايته للقرآن الكريم وأهله وحفظته، وعلى توجيهه برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفًا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة.

فيما وجه المكرمون كلمة شكر للئيس أكدوا فيها أن تكريمه لهم بمثابة وسام على صدرهم، وحلم تحقق، حيث كانوا ينتظرون لحظة التكريم بفارغ الصبر، وأن فرحتهم هذا اليوم لا يمكن أن توصف، وأن مقابلة الرئيس بالنسبة لهم بمثابة الجائزة الكبرى.

وقد وجه أفراد الأسرة القرآنية الأولى الشكر للسيسي على توجيهه برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه، مؤكدين أنه يهتم بالقرآن الكريم وحفظته وأهله ويكرمهم أيما إكرام، وأن تكريمه لهم تتويج لمسيرة حفظ القرآن الكريم في عائلتهم.

وزير الأوقاف: فهم القرآن شرط أساسى للمشاركة فى المسابقة العالمية| شاهد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم هو الكتاب الحق الذي أنزله الله على النبي (صلى الله عليه وسلم) في ليلة القدر، مستشهدًا بقول الله: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".

وأضاف جمعة، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، عرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا جعلنا فهم مقاصد ومعاني القرآن الكريم جزءًا لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجميع مسابقاتنا القرآنية.

وعن مدى تحقق التقوى، استشهد بقول الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، منوهًا بأن الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتًا، فما صام ولا انتفع بصيام من امسك عن الطعام والشراب طوال اليوم ولم يمسك عن المال الحرام أو أذى الخلق أو الغيبة والنميمة.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.

وقال: "نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرًا عن ما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير مسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة".

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي كما حققت في مصر.