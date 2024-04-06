علي جمعة يجيب عى سؤال هل يجوز الزواج الإليكتروني؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول إن هناك بعض الاشخاص يريد الزواج وبيكون هو فى دولة وهى فى دولة والمأذون فى دولة، هل يجوز الزواج الاليكتروني؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: "نعم هذا يجوز بشرط واحد، وهو التوثيق التام، لأن الذكاء الاصطناعي شككنا فى التوثيق، لأنه ممكن يجيب جسد وشكل مختلف ".

وتابع: "لو اختلطت الامور ولا استطعنا التوثيق التام، فبلاها حتى لا يقدح فيها الغش والخداع والتدليس".

استخدام الشركات الكبرى للتكنولوجيا لتطبيقات يقال إنها أذرع لعبدة الشيطان

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال حول استخدام الشركات الكبرى للتكنولوجيا لتطبيقات يقال إنها أذرع لعبدة الشيطان هدفها التغلغل في حياتنا وحول ألعاب بها رموز للماسونية موجود في الحياة والناس ويعتقدون أن رؤساء هذه الشركات التكنولوجية مخلوقات فضائية؟

قال علي جمعة، خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة: "لم يرد نصوص شرعية تحذرنا من أن هناك تسلطا خفيا يمكن أن يكون علينان وأهل البصيرة مقالوش لنا إن في مؤامرات علينا أو تسلط خفي علينا".

علي جمعة: الله يأمر بالعفاف وهم يأمرون بالإباحية

وتابع: "هناك أفعال مخالفة لدين الله وربنا أمر بالعفاف وهما أمروا بالإباحية والله أمر بسعادة الإنسان والتكليف وهؤلاء يريدون الحرية المطلقة والتساوي المطلق بين الانسان والحيوان والجماد".

وأضاف علي جمعة: "إحنا أمام حاجة مخالفة وكل الأدوات متاحة ومباحة وأنت لك الحرية في اختيار القرارات من أجل تصحيح حياتك ونفسيتك وتترك الشيء السام وكل ده له وجهين شر وخير".

أوضح علي جمعة، حكم الخلوة بين شاب وفتاة فى “ميتافيرس”، وهل هذا يسقط عنهما الحكم الشرعى؟، قائلا: “الأمر هنا مركب بين أمرين، الأول هل يترتب على هذا إثم، يقول الإمام الغزالي، لو الإنسان أمامه كوب من الماء وشربه، على أنه خمر، فهو آثم باتفاق العلماء”.

وأضاف: “فى الحد قولان أرجحمها أن لا يجوز، لأنه لم يفعل شيئًا، لكنه آثم لتجرئه على الحرام”، موضحًا: "لو الرجل أغمض عينيه وتصور أنه يزني يبقى عليه الحرمة، وليس عليه حد".