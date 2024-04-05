الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة: التبرع بأموال الحج والتصدق بها لا يسقط الفريضة (فيديو)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التبرع بأموال الحج وإطعام الناس ومساعدة الفقراء لا يسقط الفريضة.  

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وأوضح خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة: "في واقعة الرجل الصالح، لو كان حج كثيرا وهذه المرة فضل الفقراء وإعطاهم ثوابه، لكن لو محجش قبل كده يبقى محجش ولن تسقط عنه الفريضة،  والكرامات والبشرى والميتافيرس وكل ده مش هيغير الأحكام والحكم باقي كما هو".

محظورات الحج

قال الدكتور علي جمعة، إنه غير مسموح للنساء بارتداء الجوانتي أو النقاب خلال فترة الحج، مضيفًا أن النساء يمكنهن الإحرام ببساطة فقط بوجهين ويديهن، ولا يجوز لهن ارتداء الأدوات الواقية الأخرى.

وكشف عن بعض الأفعال التي يجب تجنبها خلال الحج، مثل إزالة ما يعرف بالـ"ودنة" الموجودة بجوار إحدى الأصابع، والتي يجب التحلي بالحذر عند إزالتها، وعدم استخدام منتجات العناية بالجسم التي تحتوي على الروائح، مثل الشامبو والشاور جيل والصابون.

وأشار إلى أن زيت الزيتون يمكن استخدامه دون مشكلة، مؤكدًا أن الأمور المتعلقة بالحج ليست سهلة وليست فسحة، وأن من حج قبل ذلك ولم يتبع هذه الإرشادات فلا بأس به.

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