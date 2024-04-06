تعرف على موعد آذان المغرب وساعات الصيام اليوم السبت بسوهاج

يبحث مواطني محافظة سوهاج عن موعد أذان المغرب اليوم السبت الموافق 6 من شهر أبربل 2024 ميلادية الموافق 27 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية وكشفت إمساكية شهر رمضان بسوهاج الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد آذان المغرب موضحة أنه يزيد بمقدار دقيقة عن أمس الجمعة حيث ينطلق مدفع الإفطار وآذان المغرب في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة مساء .

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 6 - 4 - 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الخاصة بمدينة سوهاج الساعة 6:13 مساء.

وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم لمدينة سوهاج أن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 6 - 4 - 2024 يزيد نحو دقيقة عن اليوم السادس والعشرون من أيام شهر رمضان الفضيل حيث كان موعد آذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 6:00 مساء بينما جاء موعد أذان المغرب بسوهاج اليوم السبت الموافق 6 - 4 - 2024 الموافق 27 من شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 1:53 دقيقة

وموعد الإمساك سيكون في تمام الساعة 3:53 دقيقة .

موعد آذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:13 دقيقة صباحًا.

وموعد الشروق بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 5:38 دقيقة صباحا .

موعد آذان الظهر يرفع في تمام الساعة 11:56 ظهرًا.

موعد آذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:26 عصرًا.

موعد آذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:13 دقيقة مساء .

موعد أذان العشاء يرفع في تمام الساعة 7:29 مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الإثنين بمحافظة سوهاج اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 14 ساعة وعشرون دقيقة .





وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج قبل بداية الشهر المبارك إنهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان وتم تجهيز الساحات والمساجد في جميع المدن والمراكز والقرى بالمحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية وزوايا.