مسؤولة أمريكية بارزة تزور رومانيا وبولندا والسويد لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية

تقوم المسؤولة الأمريكية البارزة المعنية بشؤون كوريا الشمالية "جونج باك"، بجولة يوم الاثنين المقبل، تزور خلالها رومانيا وبولندا والسويد.

وتناقش المسؤولة الأمريكية خلال زيارتها التي تستغرق 5 أيام، التهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية غير القانونية وبرامج صواريخ كوريا الشمالية الباليستية والأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتعميق الشراكة العسكرية والسياسية مع روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم /السبت/ أن "جونج باك" ستناقش أيضًا فرص تعزيز الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وبحسب البيان، تعد الجولة جزءًا من الجهود الأمريكية المستمرة للتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء بشأن التداعيات الأمنية العالمية لتهديد كوريا الشمالية.

الولايات المتحدة تشدد على أهمية استمرار التعاون مع باكستان في مكافحة الإرهاب

شددت الولايات المتحدة على أهمية استمرار التعاون مع باكستان في مكافحة الإرهاب وتوسيع شراكتهما التجارية والاستثمارية وتعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة وتمكينها.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم السبت ، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الباكستاني إسحاق دار.

وبحسب البيان، أكد بلينكن مجددًا الالتزام بشراكة قوية بين الولايات المتحدة وباكستان تعمل على تعزيز رخاء البلدين.

بيلوسي تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل

وقعت عضوة مجلس النواب الأمريكي ورئيسته السابقة نانسي بيلوسي على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ودعا النواب الديمقراطيون، في رسالتهم حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/، إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.

وقال النواب، في رسالتهم، "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

ووقعت بيلوسي و 36 عضوا ديمقراطيا على الرسالة، حيث أظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب، وتعتبر نانسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي