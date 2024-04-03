المملكة المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان أمس الثلاثاء.

ونقل بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية "إن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي يشكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكد المتحدث أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية غير المشروعة لا تزال تؤدي إلى زعزعة استقرار السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن "المملكة المتحدة تحث بشدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعودة للحوار واتخاذ خطوات موثوقة نحو نزع السلاح النووي".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أمس بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي جديد متوسط إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب باتجاه بحر اليابان.

كوريا الشمالية: جميع صواريخنا قادرة على حمل رؤوس نووية

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، تحول جميع الصواريخ في البلاد إلى الوقود الصلب، والقدرة على صنع أسلحة نووية.

وقال الزعيم الكوري، الذي قاد اختبار صاروخ "هواسونج-16"، إنّ الاختبار الناجح لصاروخ "هواسونغ-16" يؤكد أن جميع الصواريخ الاستراتيجية الآن تعمل صلبة الوقود وقادرة على حمل رؤوس نووية، مزودة برؤوس حربية قابلة للتحكم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

فيما، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، أنّ التجربة العسكرية التي أجرتها بيونج يانج، كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل، مشيرة إلى أنّ الزعيم كيم جونج-أون حضر شخصيًا عملية إطلاق الصاروخ.

وغداة التجربة، أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أنّه جرى بنجاح إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد يتراوح مداه بين متوسط وطويل وذي قيمة استراتيجية.