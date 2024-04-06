17 أبريل.. افتتاح مجلس الأمة المنتخب بالكويت

تقدمت حكومة الكويت باستقالتها رسميا إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أعلن مجلس النواب الكويتي، اليوم السبت، أن افتتاح أعمال مجلس الأمة المنتخب سيكون يوم 17 أبريل الجاري.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد الصباح في اجتماعه الاستثنائي اليوم، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، بينما قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى القيادة السياسية، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة.



وأمس الجمعة، أعلنت اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لانتخابات مجلس الأمة في الكويت، عن قائمة المرشحين الفائزين بعضوية المجلس للسنوات الأربع القادمة، وذلك عقب انتهاء عملية فرز الأصوات، حيث شهدت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 62.10 في المئة في جميع الدوائر الانتخابية، بإجمالي عدد 516365 ألف ناخباً وناخبة من أصل 834733 ألف يحق لهم الانتخاب، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام الكويتية.



ووفقاً للمادة 83 من الدستور الكويتي والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، مع مراعاة حكم المادة 107 التي تنص على أن للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

يشار إلى أن هذه الانتخابات جاءت عقب صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024، في 15 فبراير الماضي، بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور.