ليلة القدر وفضلها .. ندوة دينية بنادي طما الرياضي

نظم نادي طما الرياضي التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج ندوة دينية تثقيفية عن شهر رمضان المبارك وليلة القدر وفضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وعند كافة المسلمين بناء على توجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للنادي عن شهر أبريل "طلائع" .





وأوضح محاضر الندوة أن شهر رمضان من أفضل الشهور عند المولى عز وجل والذي فرض فيه الصيام على المسلمين وفيه ليلة التي قال عنها سبحانه وتعالي "ليلة القدر خير من ألف شهر" فيها الخيرات الكثيرة والأجور الوفيرة ليله ليلة تتنزل فيها الملائكة ليلة تضاعف فيها الأعمال وقال عنها سيدنا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" .





ووأضاف أن فضل ليلة القدر وعظمتها والأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك ككل والعشر الأواخر بشكل خاص وعظم ثوابها وأجرها عند الله عز وجل وفضل هذه الأيام فى تهذيب النفس وترويضها وتعلم حسن الخلق وتضاعف الحسنات فى هذه الايام المباركة ووجه الحضور بالثبات بعد رمضان على الأعمال الصالحة وحسن الخلق .





وأعرب الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن مدى إمتنانه وسعادته بمشاركة مراكز الشباب في جميع المناسبات وعن تفعيل دورها فى جذب النشء والشباب ودمجهم في المشروعات التي تتم بمراكز الشباب وعن تفعيل دور مراكز الشباب فى جميع المناسبات الدينيه والاجتماعية والثقافية والرياضية .





وفي سياق متصل نظم نادي المدمر الرياضي التابع لإدارة شباب طما إحتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك ضمن الخطة الداخلية للنادي عن شهري مارس وأبريل .





يهدف النشاط الديني ومسابقة حفظ القرآن الكريم إلى تحفيز النشء والشباب على حفظ القران الكريم وتجويده وترتيله والتنافس بين الأعضاء وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وفي نهاية الإحتفالية التي بدأت ففعالياتها بسماع آيات من الذكر الحكيم ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه كلمة رئيس مجلس إدارة النادي وعقب ذلك تم توزيع الجوائز للفائزين .





وأوضح الدكتور محمد فريد شوقي أهمية خلق جيل قادر على الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي الصحيح ورفع الوعي الديني لدى الأعضاء وتقوية الوازع الديني لديهم بالقرآن وتفعيل دور الأندية الرياضية ومراكز الشباب في ذلك الأمر .