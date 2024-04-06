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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استعدادات قصوى لإستقبال عيد الفطر بالمنيا

محافظ المنيا اللواء
محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى ، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة ، بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

 

والعمل على التواجد الميداني ، والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد ، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية ، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، شدد المحافظ ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف ، أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك ، مؤكداً ، على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل “الصباحية والمسائية” لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

 

وأكد المحافظ ، على ضرورة التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية ، لتعمل على مدار 24 ساعة  ، و يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة ، والتعامل معها على اكمل وجه.

 

فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا ، عن تخصيص ١٩٤ ساحة داخل الأندية ، ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف ، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالإعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.

 

كما وجه المحافظ مديرية التموين ، بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة ، وضبط المخالفين ، ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن ، وكذلك توافر المقررات التموينية ، والمواد البترولية ، والإبلاغ فورًا عن أي نقص  ، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي ، وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد.

 

وكلف المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز  ، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع ادارة المرور والمواقف ، للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ، الى جانب تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية ،  والأحياء الداخلية والميادين العامة ، بالإضافة ، لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ، مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة  ، وكذلك التأكد من سلامة المراسي ، ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية ، والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ووجه المحافظ مديرية الصحة ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ، ومرور الفرق الطبية على الأسواق ، والمجمعات الإستهلاكية لفحص السلع المعروضة ، والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين وسلامة الأغذية المعروضة ، مع تكثيف المرور الإداري والفني على المنشآت الصحية ، للتأكد من حسن سير العمل والإنضباط بتلك المنشآت  ، والوقوف على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

وشدد المحافظ ، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على  الأسواق من قبل مديرية الطب البيطرى ، خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها ،خلال فترة عيد الفطر المبارك ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك ، مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية ، الي جانب رفع كفاءة كافة المجازر ، من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

 

وفيما يخص قطاعي ، الكهرباء ، ومياه الشرب والصرف الصحي ، أكد محافظ  المنيا ، استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة ، تحسبا لاى طارئ مع وضع بدائل حال وقوع اي ظروف طارئة .

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