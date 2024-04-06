استعدادات قصوى لإستقبال عيد الفطر بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى ، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة ، بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

والعمل على التواجد الميداني ، والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد ، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية ، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، شدد المحافظ ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف ، أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك ، مؤكداً ، على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل “الصباحية والمسائية” لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

وأكد المحافظ ، على ضرورة التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية ، لتعمل على مدار 24 ساعة ، و يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة ، والتعامل معها على اكمل وجه.

فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا ، عن تخصيص ١٩٤ ساحة داخل الأندية ، ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف ، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالإعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.

كما وجه المحافظ مديرية التموين ، بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة ، وضبط المخالفين ، ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن ، وكذلك توافر المقررات التموينية ، والمواد البترولية ، والإبلاغ فورًا عن أي نقص ، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي ، وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد.

وكلف المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز ، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع ادارة المرور والمواقف ، للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ، الى جانب تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والميادين العامة ، بالإضافة ، لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ، مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ، وكذلك التأكد من سلامة المراسي ، ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية ، والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ مديرية الصحة ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ، ومرور الفرق الطبية على الأسواق ، والمجمعات الإستهلاكية لفحص السلع المعروضة ، والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين وسلامة الأغذية المعروضة ، مع تكثيف المرور الإداري والفني على المنشآت الصحية ، للتأكد من حسن سير العمل والإنضباط بتلك المنشآت ، والوقوف على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ ، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق من قبل مديرية الطب البيطرى ، خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها ،خلال فترة عيد الفطر المبارك ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك ، مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية ، الي جانب رفع كفاءة كافة المجازر ، من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

وفيما يخص قطاعي ، الكهرباء ، ومياه الشرب والصرف الصحي ، أكد محافظ المنيا ، استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة ، تحسبا لاى طارئ مع وضع بدائل حال وقوع اي ظروف طارئة .