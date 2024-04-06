السيسي: أدعو الله أن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بهذه الليلة المباركة أتوجه بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ وطننا وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين وأن يرحم ويتقبل شهداءنا راجين من الله "عز وجل"، أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خيـر وصالـح وطنـنـا العـزيـز.

وتوجه السيسي، بالتهنئة لحفظة كتاب الله وبالتحية إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر وإلى العلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في احتفالية وزارة الاوقاف بليلة القدر: "أتوجه لله سبحانه وتعالي بالدعاء بأن يسددنا على طريق الخير وبناء خطانا وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق أنه نعم المولى ونعم المصير".

وقف القتال في قطاع غزة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تتواني في جهود وقف القتال في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أننا نواصل السعي بلا كلل أو ملل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لإقامته دولته المستقلة على 67 وعاصتها القدس الشرقية.

وواصل: “ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معانٍ دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويًا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، واقترنت اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين بالفوز برضا الله.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن القرآن الكريم هو الكتاب الحق الذي أنزله الله على النبي (صلى الله عليه وسلم) في ليلة القدر، مستشهدًا بقول الله: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".

احتفالية وزارة الأوقاف

وأضاف جمعة، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، عرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا جعلنا فهم مقاصد ومعاني القرآن الكريم جزءًا لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجميع مسابقاتنا القرآنية.

وعن مدى تحقق التقوى، استشهد بقول الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، منوهًا بأن الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتًا، فما صام ولا انتفع بصيام من امسك عن الطعام والشراب طوال اليوم ولم يمسك عن المال الحرام أو أذى الخلق أو الغيبة والنميمة.