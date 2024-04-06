صلاة عيد الفطر.. موعدها وعدد تكبيرتها وكيفية أدائها

صلاة عيد الفطر2024 .. يبحث الكثير من المسلمين عن صلاة عيد الفطر وموعدها وطريقة آدائها، حيث إن آداء صلاة عيد الفطر ستكون في المساجد والساحات، خصوصًا أن صلاة عيد الفطر تحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

تعد صلاة العيد سنة مؤكدة، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وطالب الرجال والنساء بالخروج ليشهدوها.

ونرصد كيفية صلاة عيد الفطر.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر:

تؤدى صلاة العيد ركعتين، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ثم يتم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة.

الركعة الثانية تؤدى خمس تكبيرات بخلاف تكبيرةِ القيام والركوع، ثم يتم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة.

عدد التكبيرات في صلاة العيد:

صلاة العيد، تؤدى في ركعتين، يُكبر في الأولى 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع.

وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بخلاف تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة القرآن.

موعد صلاة العيد فى المحافظات:

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سانت كاترين في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في طابا في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمنهور في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

يذكر أن، هلال شهر رمضان عام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الأحد 29 شعبان 1445 هـ الموافق 10 مارس 2024 وهو ما يطلق عليه "يوم الرؤية"، ويحدث ذلك في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة، وذك بحسب الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي.