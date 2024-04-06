تعليم سوهاج تختتم فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمدارس الرسمية للغات

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مسابقة أوائل الطلاب بين المدارس الرسمية للغات، وجرت المسابقة على عدة مراحل للتصفيات بين المدارس على مستوى القطاعات الثلاثة، تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام .

وجرت فعاليات المسابقة في قطاع الجنوب وشاركت المدارس الرسمية والمتميزة للغات في إدارات: المنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام التعليمية، وفي قطاع وسط وضم مدارس إدارات: سوهاج واخميم وساقلتة، وقطاع الشمال وضم مدارس إدارات: المراغة وجهينة وطهطا وطما.





من جانبه قال عبد اللاه فاروق أبودرويش مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات أنه بناء على تعليمات الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، أقيمت النهائيات بمدرسة صبري أبو حسين الرسمية للغات، بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، وحصلت مدرسة النهضة الرسمية للغات على المركز الأول فى المرحلة الإبتدائية، ومدرسة صبري أبو حسين على المركز الثاني.

وفى المرحلة الإعدادية حصلت مدرسة المنشاه الرسمية للغات على المركز الأول، ومدرسة صبري أبو حسين على المركز الثانى، وحضر النهائيات عطا الميمونى مدير عام التعليم العام، الذى وجه الشكر لإدارة المدارس الرسمية للغات وجميع المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مشاركتهم الفعالة في المسابقة.

وكرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات وموجهي المواد المختلفة.





وفي سياق آخر قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، بمواعيد الدخول على موقع الأكاديمية ومنصة المعلم لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين - مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي " في الفترة من17 / 4 / 2024 إلى 23 / 5 / 2024 طبقا لتوزيع المديريات التعليمية بالمحافظات الموضحة على النحو التالي :

- القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية تاريخ التدريب من 17 ابريل المقبل حتى 23 من نفس الشهر.

- القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية من 24 أبريل حتى 4 مايو 2024.

- البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم المنيا - أسيوط من 5 حتى 16 مايو 2024.





- سوهاج قنا - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح - ش سيناء - ج سيناء - الأقصر من 17 حتى 23 مايو المقبل.





وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على إتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين مع ضرورة التنبيه بالإلتزام بالدخول في المواعيد المحددة قرين كل مديرية على النحو الموضح ، موضحة أنه سوف يتم مخاطبة المديريات تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية، كما طالبت بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، خلال المدة الزمنية المعلن عنها .





وأنه يأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023 / 2024 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتنفيذا لخطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة " معلم أول أ " فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023 / 2024 .