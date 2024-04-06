موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي..والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد النني ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون مساء اليوم السبت على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



إقرأ أيضًا..

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ، فيما يتواجد برايتون بالمركز التاسع برصيد 43 نقطة .

موعد مباراة آرسنال وبرايتون

وتنطلق مباراة آرسنال وبرايتون في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، فيما تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي



القناة الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون

وتذاع مباراة آرسنال وبرايتون بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق محمد بركات .

والجدير بالذكر ان أرسنال حقق فوزا على لوتون تاون في الجولة الماضية بهدفين دون رد، فيما تعادل برايتون سلبيًا مع برينتفورد في ذات الجولة، ليصبح كما هو في المركز التاسع.