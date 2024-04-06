السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي..والقناة الناقلة

آرسنال وبرايتون
آرسنال وبرايتون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد النني ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون  مساء اليوم السبت على ملعب  فالمر ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برايتون بالبريميرليج

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ، فيما يتواجد برايتون بالمركز التاسع برصيد 43 نقطة .

موعد مباراة آرسنال وبرايتون 

وتنطلق مباراة آرسنال وبرايتون في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، فيما تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي
 

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون 
وتذاع مباراة آرسنال وبرايتون بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق محمد بركات .

والجدير بالذكر ان أرسنال حقق فوزا على لوتون تاون في الجولة الماضية بهدفين دون رد، فيما تعادل برايتون سلبيًا مع برينتفورد في ذات الجولة، ليصبح كما هو في المركز التاسع.

مواد متعلقة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 والقنوات الناقلة

اليوم .. مواجهتين ناريتين في كأس آسيا

تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق واليابان في كأس آسيا ..والقنوات الناقلة

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال.. جريزمان يقود الهجوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو اليوم.. ثلاثي يقود الهجوم
الجريدة الورقية