منخفض جوى.. الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حالة الطقس الآن.. حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

منخفض جوي

ومن المتوقع أن يضرب مصر منخفض جوي يؤثر على مصر يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار علي عدة محافظات حتى شمال الصعيد.

ويشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة، يوم غد الأحد.

كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا

اعتبارًا من اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل يصل لـ 4 درجات مئوية عن الأيام الماضية.

من المتوقع اليوم أن تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، ويوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة.

ظاهرتان جويتان

وهناك نشاط في حركة الرياح مع دخول فترة الليل وهي غير مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على تلطيف الأجواء، حيث أن هناك عودة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

وقد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقع خبراء الأرصاد، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية