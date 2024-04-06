قطار يسطر نهاية حياة سبعيني في سوهاج

لقي عامل عجوز في العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة المركز وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم شرطة النقل المواصلات يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام القطار (أسوان – القاهرة) بالمدعو "منير . ع . د . ق" 68 سنة عامل يقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى لوفاته في الحال .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال زوجته "مريم . ر . ع" 55 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق ونفت الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الثالثة من عمره يقيم بدائرة قسم أول سوهاج صدمته سيارة ميكروباص أثناء لهوه أمام منزلهم بدائرة القسم وجرى ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما وتولت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "إياد . ا . ع . س" 3 سنوات يقيم بدائرة القسم جثة هامدة إدعاء حادث سيارة .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال والدته "كريمة . ح . م . ا" 30 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل وحال رجوع السيارة ميكروباص قيادة "أسعد . ا . م . ح" 37 سنة سائق للخلف اصطدمت به مما أدى لوفاته ونفت الشبهه الجنائيه.





وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه حال رجوعه للخلف اصطدم بالطفل عن طريق الخطأ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.