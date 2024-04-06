نجوم الصف الثانى يخطفون الأضواء فى «دراما رمضان 2024»

يعد ماراثون دراما رمضان 2024 مختلفا مقارنة بالمواسم الماضية من حيث التنوع فى الأشكال الدرامية لمخاطبة كل الفئات العمرية والميول الفكرية، فكان موسم رمضان 2024 «فتحة خير» لوجوه جديدة نجحت أن تستغل الفرص لإظهار الموهبة، كما أن الموسم فرصة لعدد من النجوم للحفاظ على نجوميتهم.

خطفت وجوه الصف الثانى الأنظار وتصدرت «ترندات السوشيال ميديا» وحب وإعجاب المشاهدين على الرغم من أدوارهم الثانوية وليست البطولة، إلا أنهم سحبوا الشاشات تجاههم ويعتبر موسم دراما 2024 «بشرة خير» لمستقبلهم الفنى والدرامى والسينمائى مستقبلا، حيث نرى كزبرة الشاب التلقائى والواقعى «غير المصطنع» يخطف البساط فى مسلسل كوبرا للنجم محمد عادل إمام، بينما يبتعد كزبرة عن المذاكرة الروتينية للأدوار، واستغل شخصيته الكوميدية الطبيعية وبالتالى رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين، مبتعدا عن حفظ السيناريو -سطر سطر- بقدر نجاح المؤلف والمخرج بتوظيفه فى مكانه الطبيعى واللى قدر يخرج منه بمكسب جماهيرى كبير.

أما مصطفى أبوسريع فهو كوميديان «بالفطرة» وذلك خلال أدواره السينمائية السابقة ولكن لم يصل نجاحه كما حدث فى موسم دراما 2024، حيث إنه يعد صاحب «الترند» الأكثر انتشارا حتى الآن فى مشهد مسلسل «العتاولة» للنجمين أحمد السقا وطارق لطفى، استخدم خفة الدم التلقائية فى دوره ومقولته الشهيرة «المال الحلال أهو» واللى قدر يخطف أنظار المشاهدين واجماع الآراء حول موهبته الكوميدية الكبيرة.

وفى الأدوار المميزة للوجوه الجديدة التى حازت على إعجاب المشاهدين الفنان الشاب أحمد عبدالوهاب بمسلسل الحشاشين بشخصية «يحيي» ونجاحه فى أن يلفت انتباه وتركيز الجمهور لدوره، بالرغم من حجم النجوم الذى يشارك معهم والأسماء الكبيرة إلا أن تمكنه وإتقانه فى الدور جعلاه منفذا للجمهور.

ومن الشخصيات النسائية التى كانت أكثر تأثيرا وظهورا فى موسم دراما رمضان 2024 الفنانة دنيا المصرى بدور «سميحة» بمسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضى، وظهورها فى دور البنت القوية الشريرة التى تلجأ إلى تصرفات سلبية لتحقيق أهدافها من الطمع والخيانة لأسرتها وزوجها واستطاعت أن تجعل الشخصية مكروهة للمشاهدين، نظرا لتجسيدها الدور بإتقان وعلى أكمل وجه.