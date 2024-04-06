النحاس: لم نشعر بالفارق في الأهلي بعد إصابة الشناوي

أشاد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر مع الفريق في الفترة الحالية، في ظل إصابة محمد الشناوي.

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وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في ظل ابتعاد محمد الشناوي، لم نرَ فارق كبير مع تواجد مصطفى شوبير، الذي تألق في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "أداء الأهلي في الشوط الأول من مباراة الإياب أمام سيمبا كان من الممكن أن يشعرنا بالقلق على الفريق، ولكن مصطفى شوبير واصل تألقه وحافظ على نظافة شباكه".

وتابع: "لا أعرف إن كان مارسيل كولر هو من طلب لاعبي الأهلي التراجع الدفاعي في الشوط الأول، أم جودة سيمبا والروح المعنوية العالية هي من دفعت الأهلي للدفاع، ففريق سيمبا لديه لاعبين مميزين، ويمتلك 12 لاعبًا من المحترفين الأجانب من جنسيات مختلفة".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "تسجيل عمرو السولية لهدفه مع الأهلي جعل لاعبي سيمبا يشعرون بأن المباراة ابتعدت عنهم، وقرّب الأحمر من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. خبرات الأهلي لعبت دورًا كبيرًا في تلك المباراة".