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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق : تأثير كولر ظهر في الشوط الثاني من مباراة سيمبا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حديث مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر مع لاعبي الفريق بين شوطي مباراة سيمبا التنزاني ظهر في الشوط الثاني.

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وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لأول مرة يفوز على سيمبا ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا".
وأضاف: "مبروك للأهلي، لقد عبر دورًا مهمًا ويعلم أن القادم هو الأصعب، ولكن الأهلي معتاد على ذلك، ويعرف أن المشوار في دوري أبطال إفريقيا لا يكون سهلًا".
وتابع: "الصعوبات كانت في المباراة الأولى في ظل ظروف الأهلي حينها من إصابات وتواجد عدد كبير من اللاعبين مع منتخب مصر بالإضافة للطقس، ولكن الأهلي تمكن من الفوز، ومباراة الأمس كانت استكمال للنتيجة".
وأكمل: "الأهلي لم يقدم الأداء الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب أمام سيمبا، الذي كانت لديه بعض الفرص، ولكن الفوز في مباراة الذهاب منح الأهلي الأريحية في مباراة الإياب".
وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يستقبل أهداف وهو في غير حالته، وكان محظوظًا، وبين الشوطين أعتقد أن حديث مارسيل كولر كان له تأثير على مستوى الفريق".

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