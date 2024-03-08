عماد نوار يعلن قائمة منتخب السيدات المشارك في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات قائمة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية ب أكرا في غانا خلال الفترة من 8 وحتي 23 مارس الجاري.

وتضم قائمة مصر للسيدات كل من:

دانا شوقي ودعاء محمد ومايا ممدوح وتقي مدحت وأية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني

والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

ويشارك الجهاز الفني للمنتخب بنفس تشكيل المنتخب خلال تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة باستثناء عودة مايا ممدوح في مركز 2 واستعانة الجهاز الفني باللاعبة المحترفة في دوري الجامعات الأمريكي، أية النادي واستبعاد اللاعبة زينة العلمي في مركز 4.

يذكر أن المنتخب القومي للسيدات تحت القيادة الفنية للكابتن عماد نوار استطاع مؤخرًا التأهل الي دورة الألعاب الأفريقية عن طريق الفوز علي كينيا في المباريات التي جمعت كينيا بالمنتخب المصري خلال تصفيات المنطقة الخامسة وهو ما لم يحدث منذ زمن بعيد أن ينجح منتخب مصر للسيدات في الفوز علي المنتخب الكيني المنافس الأقوى على اللقب الأفريقي فضلا عن الحصول على الميدالية الفضية في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون والتأهل الي بطولة العالم وهو ما لم يحدث منذ 20 عامًا.