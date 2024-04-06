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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: أمريكا وألمانيا تعارضان دعوة كييف للانضمام لحلف الناتو

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشئون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى حلف "الناتو"، وفقا لـ "روسيا اليوم".

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وقالت ستيفانيشينا لقناة "رادا" التليفزيونية الأوكرانية: "لقد اقترحت أوكرانيا نفسها شكل الدعوة للانضمام إلى "الناتو"، وبالتأكيد جميع الحلفاء يؤيدون هذا القرار، باستثناء اثنين، وبعد أن أصبحت هذه المعلومات علنية، تحاول الولايات المتحدة وألمانيا الآن توجيه الاهتمام إلى حلفاء متشككين آخرين مثل هنغاريا وسلوفاكيا، ولكن الموقف الرئيسي يتخذه هذان البلدان (ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية)".

واعتبرت أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" "لأن هذا لم يعد مجرد حديث، بل قرار حقيقي".

واعتبر السيناتور الأمريكي مايك لي أن حلف "الناتو" يمكن أن يضم إما الولايات المتحدة أو أوكرانيا، ولكن ليس كلا البلدين.

وأضاف: "يجب أن نرسم خطا أحمر في العلاقات مع "الناتو": يمكن أن يكون لديكم إما أوكرانيا أو الولايات المتحدة. إذا وطأت أي من قوات الحلفاء أراضي أوكرانيا، فيجب علينا الانسحاب بشكل كامل من "الناتو"".

كما شبه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببداية فيلم عن نهاية العالم النووي.

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