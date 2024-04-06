أوكرانيا تطلق 125 مقذوفًا على عدة أراضٍ بدونيتسك

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 42 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 125 مقذوفًا من عيارات مختلفة.



وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 42 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و 27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا ".



وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 125 مقذوفا مختلفة العيارات.

وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثمانية مدنيين بينهم مراهق.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.