أحداث اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم

شهد اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان الكريم العديد من الاحداث والوقائع التي كانت لها عظيم الاثر على مدار التاريخ، حيث تنوعت ما بين رحيل وميلاد بعض الشخصيات التاريخية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي وقعت في السابع والعشرين من رمضان:

زكاة الفطر

فرضت زكاة الفطر فى المدينة المنورة في السابع والعشرين من رمضان ويقال لها أيضًا" صدقة الفطر" وما رُوى عن ابن عُمر "رضى الله عنهما" أن رسول الله {عليه الصلاة والسلام} فَرَض زكاة الفِطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حُرٍ أوْ عَبْدٍ، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصدقة الفِطر تزكيةٌ لنفس الصائم وطُهرَةٌ لصومه

ليلة القدر

في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المُبارك، ليلة القدر، وأكثر العلماء على أنها فى مثل هذه الليلة، وسُميت "ليلة القدر"لشرفها على باقى الليالى، إذ فيها أُنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وجعله الله فى بيت العزّة، ثم نزل به جبريل {عليه السلام} على قلب الرسول الأمين مُحمد {صلى الله عليه وسلّم)، وقد سميت "ليلة القدر"؛ لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره سبحانه وتعالى إلى السنة التالية، وليلةُ القدر يُكثر فيها الثواب، وهى خير من ألف شهر.

وفاة الزعيم أحمد عرابي

كما شهد اليوم السابع والعشرين من رمضان عام 1329 وفاة أحمد عرابى زعيم الثورة العرابية، الذي التحق بالجيش المصرى وترقى فى مناصبه.

وقد قاد عددا من زملائه فى ثورة احتجاج على تحيز الجيش للضباط الشراكسة، تحولت بعد ذلك إلى مظاهرة شعبية وطنية طالبت بالتغيير الوزارى وتشكيل حكومة وطنية وزيادة عدد الجيش، وقد فشلت الثورة العرابية لأسباب عديدة ترتب عليها نفى زعمائها إلى جزيرة سرنديب، وكان من بينهم أحمد عرابى.

تجديد كسوة الكعبة

وفي السابع والعشرين من رمضان عام 24 هجريًا تُجدد كسوة الكعبة من كل عام، وكانت الكعبة المشرفة تكسى مرتين فى العام على عهد عثمان بن عفان "رضى الله عنه" الأولى بالديباج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذى الحجة، والأخيرة يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المُبارك، ولا يزال الحال مستمرًا فى العهود الإسلامية.

تولي مروان بن الحكم الاموي الخلافة

في السابع والعشرين من شهر رمضان عام 65هـ تولى عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي الخلافة، بعد وفاة والده مروان بن الحكم، الذي لم يستمر في الحكم إلا عشرة أشهر وعدة أيام، حيث استطاع القضاء على الفتن التي كانت تعم العالم الإسلامي عندما تولى الخلافة، وأشهرها فتنة عبدالله بن الزبير التي قسمت العالم الإسلامي إلى جزأين، فأضحت الخلافة الإسلامية منذ القضاء على فتنة عبدالله بن الزبير عام 73هـ في استقرار وأمن.

وفاة المنصور الخليفة الاموي في الاندلس

كما شهد السابع والعشرين من رمضان عام 392هـ، الموافق 1002م، وفاة المنصور رابع الخلفاء الأمويين في الأندلس، وهو في سن الخامسة والستين، واسمه كاملًا هو الحاجب المنصور محمد بن عبدالله بن أبى عامر المعافري، وامتدت فترة حكمه خمسة وعشرين عامًا، 36 – 392 هجريًا.