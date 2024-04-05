باناسونيك تشجع العائلات على مشاركة حلاوة اللمة في رمضان

أعلنت باناسونيك، المتخصصة عالمياً في مجال التقنيات المتطورة والحلول المستدامة، عن إطلاق حملة شهر رمضان المبارك من خلال طرح تشكيلة واسعة من مستلزمات المطبخ الرائدة، والتي توفر حلولاً فعّالة ومريحة لتعزيز الترابط والألفة بين أفراد العائلة أثناء الاستمتاع بأفضل أطباقهم الرمضانية.

تأتي الحملة المبتكرة انطلاقاً من إدراك العلامة لأهمية إثراء الأجواء الأسرية خلال الشهر الفضيل بتذوق أشهى وجبات الإفطار والسحور المحضّرة منزلياً، حيث تهدف إلى تبسيط مهمات إعداد الطعام التي تزداد صعوبة خلال الشهر الفضيل، لا سيما في ضوء تغييرات أنماط النوم والنظام الغذائي، إلى جانب الحياة اليومية المزدحمة بكافة الأحوال.

تنطلق حملة باناسونيك الرمضانية تحت شعار "شاركوا حلاوة اللمة"، وتستعرض مجموعتها الفاخرة من مستلزمات المطبخ المصممة لتبسيط إعداد وجبات الطعام. كما تنسجم الحملة مع التزام العلامة اليابانية الرائدة بتطوير حلول الطهو المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلائم أنماط الحياة المزدحمة للعملاء وتساعدهم على تحضير الوجبات الطازجة والصحية. وتضمن تقنيات باناسونيك المتطورة تحويل الطهو إلى تجربة مريحة وممتعة، بما يسمح للعملاء بتقديم أطباقٍ لذيذة وصحية تناسب أذواق وتفضيلات الأصدقاء وأفراد العائلة.

قال يوسوكي هيروكاوا، مدير قسم الأجهزة المنزلية في شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: "يُمثل شهر رمضان الكريم فرصة مثالية لتعزيز الألفة والمحبة، ونرى في مشاركة الوجبات الشهية مع الأصدقاء وأفراد العائلة أفضل طريقة للاحتفال بهذا الوقت من العام. وتتمحور حملتنا الجديدة لشهر رمضان حول هذه الغاية، حيث أطلقناها تحت شعار ’شاركوا حلاوة اللمة‘ للاحتفال بالمأكولات الطازجة والمفيدة وتحضيرها ضمن تجارب رائعة تثري مطابخ منازلنا. وتزود باناسونيك عملاءنا في الشرق الأوسط بتشكيلة واسعة من مستلزمات المطابخ المصممة لمساعدة جميع أفراد العائلة، سواء المبتدئين في تحضير الطعام أو الخبراء، على إعداد وجبات شهية وغنية بالعناصر الغذائية. ونحرص على تصنيع منتجاتنا وفق أعلى معايير الحرفية اليابانية لتقديم حلول الطهو المثالية سواء خلال شهر رمضان أو باقي أوقات العام، لنتيح للعملاء الفرصة لقضاء وقت أقلّ في المطبخ والاستمتاع أكثر مع العائلة".