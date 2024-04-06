أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم السبت

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة من حروب تؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد "، خلال التقريرالتالي أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3130 جنيهًا

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2086 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25040 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2325 دولارًا

قرارات البنك المركزي

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية